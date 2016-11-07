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Давать оценки отставке Саакашвили слишком рано, - блогер

Давать оценки отставке Саакашвили слишком рано, - блогер
Украинский блогер, известный под псевдонимом David Braun, сообщает, что уход Михаила Саакашвили – это уже состоявшийся факт, и судить хорошо это или плохо, слишком рано. «Необходимо подождать пару месяцев, чтобы начать давать какие-то предварительные оценки, тем более, что оценивать Саакашвили могут только одесситы и его начальство – Президент Украины – об этом передает replyua.net.

Давид Арахамия подчеркивает, что оценки жителей одесской области не могут быть объективными – они будут оценивать эмоционально и интуитивно. «В отличии от этого, оценка деятельности Саакашвили на посту губернатора Президентом и правительством Украины будет профессиональной и будет зависеть от степени выполнения поставленных перед ним задач. Было бы очень здорово, чтобы результаты этой оценки были сделаны публично», - пишет общественный деятель.

Арахамия сообщает: «Мое отношение к увольнению Саакашвили неоднозначно. С одной стороны, оно показало, что в Одесской области он не прижился и совершенно не делает «make a difference», как это происходит в Днепропетровской области. С другой стороны, зная не понаслышке степень энергичности Михо, становится ясно, что теперь внутриполитическая обстановка в стране входит в зону турбулентности, в условиях которой все участники украинского политикума будут ею злоупотреблять». Блогер добавляет: «Что касается формальных причин ухода, то здесь даже отъявленному стороннику текущей власти возразить особо нечем: Насиров, Кононенко, Грановский, е-декларанты - это никак не красит Украину. Другое дело, что виноват во всем этом не только один Президент, а и вся политическая элита Украины».

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06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

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