Давать оценки отставке Саакашвили слишком рано, - блогер

Украинский блогер, известный под псевдонимом David Braun, сообщает, что уход Михаила Саакашвили – это уже состоявшийся факт, и судить хорошо это или плохо, слишком рано. «Необходимо подождать пару месяцев, чтобы начать давать какие-то предварительные оценки, тем более, что оценивать Саакашвили могут только одесситы и его начальство – Президент Украины – об этом передает replyua.net.
Давид Арахамия подчеркивает, что оценки жителей одесской области не могут быть объективными – они будут оценивать эмоционально и интуитивно. «В отличии от этого, оценка деятельности Саакашвили на посту губернатора Президентом и правительством Украины будет профессиональной и будет зависеть от степени выполнения поставленных перед ним задач. Было бы очень здорово, чтобы результаты этой оценки были сделаны публично», - пишет общественный деятель.
Арахамия сообщает: «Мое отношение к увольнению Саакашвили неоднозначно. С одной стороны, оно показало, что в Одесской области он не прижился и совершенно не делает «make a difference», как это происходит в Днепропетровской области. С другой стороны, зная не понаслышке степень энергичности Михо, становится ясно, что теперь внутриполитическая обстановка в стране входит в зону турбулентности, в условиях которой все участники украинского политикума будут ею злоупотреблять». Блогер добавляет: «Что касается формальных причин ухода, то здесь даже отъявленному стороннику текущей власти возразить особо нечем: Насиров, Кононенко, Грановский, е-декларанты - это никак не красит Украину. Другое дело, что виноват во всем этом не только один Президент, а и вся политическая элита Украины».
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