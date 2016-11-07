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Портніков: поки Росія тягне час, Плотницький може безкарно грабувати Донбас

Портніков: поки Росія тягне час, Плотницький може безкарно грабувати Донбас
Журналіст Віталій Портніков дав коментарі останнім заявам ватажка терористичної організації «Луганська народна республіка» Ігоря Плотницького з приводу виконання Мінських домовленостей, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікації Newsru.ua.

Так, нещодавно Плотницький наголосив, що «альтернативи Мінським домовленостям немає» а основним винуватцем невиконання цих домовленостей є «кліка української влади». Варто зауважити, що ці слова ще раз демонструють, що у ватажків так званих Л/ДНР немає і бути не може жодної самостійної позиції – вони лише ганчір’яні ляльки, надіті на руку Суркова. Наприклад, ще недавно Плотницький та Захарченко стверджували, що вони є лідерами незалежних держав і вимагали від Києва визнання їх суверенітету. Сьогодні звучать заяви про відсутність альтернативи Мінську-2. Завтра, якщо це буде вигідно Кремлю, ми почуємо, що ніяких Л/ДНР взагалі немає.

Хто ж тоді Плотницький? А простий бандит, який навіть не помічає суперечностей у своїх висловлюваннях. Наприклад, якщо йому подобаються Мінські домовленості і він збирається їх виконувати, як же він житиме під владою «київської кліки»? А ніяк. Він просто втече до Росії і житиме там на гроші, награбовані у луганчан. А поки Кремль не збирається реалізовувати Мінськ-2, Плотницький може продовжувати грабувати Донбас.

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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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