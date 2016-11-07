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Київській активістці спалили машину

Київській активістці спалили машину
Вчора, 6-го листопада, у Києві на вулиці Тургенєвській згорів автомобіль колишнього депутата Київської міської ради Кустової Вікторії. Про це сьогодні у своєму Фейсбуці розповіла активістка, також колишній депутат міськради Єскіна Олена, передає replyua.net.

«Єдине питання – хто буде наступним?! Підпалом мого автомобіля невідомі зловмисники вирішили не обмежуватися, і щойно вони спалили автівку моєї колишньої колеги в Київській міській раді Вікторії Кустової. Можливо це пов’язано з нашою діяльністю по боротьбі проти незаконних будівництв. Ми разом також захищаємо культурну спадщину міста та відстоюємо права простих громадян», - зазначила вона.

В той самий час Єскіна повідомила, що здогадується, хто саме займається спаленням транспорту активістів. Вона заявила, що це представники «будівельної мафії», які вже не одноразово її «попереджували». «Ми знаємо, хто саме за цим всім стоїть. Нас попереджували, що це останній «мирний» натяк для нас, я що наступні кроки, які вони будуть робить по відношенню до нас, будуть кривавими», - висловила своє занепокоєння активістка. Після цього вона заявила, що її не залякати і вона не відступиться від захисту мешканців Києва.

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