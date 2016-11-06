Новинского будет искать Интерпол, - ГПУ

«24 канал» сообщает, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня заявил о том, что Владимир Новинский, находящийся сейчас за пределами Украины может быть объявлен в международный розыск. ГПУ обратиться к Интерполу в случае, если Новинский добровольно не вернется в Украину после лишения его депутатского иммунитета – об этом передает replyua.net.
Луценко отметил, что Новинский до этого сотрудничал со следствием и не препятствовал проведению ни одного следственного действия, в связи с чем, по его мнению, Новинский все же вернется в Украину добровольно. «Если же этого не произойдет, мы передадим материалы в Интерпол», - пообещал Луценко.
Как сообщало ранее, обращение о лишении Новинского депутатского иммунитета поступило в Верховную Раду Украины в четверг, уже на следующий день оно было передано в профильный комитет. Как известно, такие запросы должны рассматриваться вне очереди, а это значит, что на ближайшем заседании парламента будет принято соответствующее решение. Сегодня выяснилось, что Новинский покинул территорию Украины, отправившись в Грецию.
Горячая тема: Открыта еще одна тайная деталь развода Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter