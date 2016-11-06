валюта
СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Новинского будет искать Интерпол, - ГПУ

Новинского будет искать Интерпол, - ГПУ
«24 канал» сообщает, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня заявил о том, что Владимир Новинский, находящийся сейчас за пределами Украины может быть объявлен в международный розыск. ГПУ обратиться к Интерполу в случае, если Новинский добровольно не вернется в Украину после лишения его депутатского иммунитета – об этом передает replyua.net.

Луценко отметил, что Новинский до этого сотрудничал со следствием и не препятствовал проведению ни одного следственного действия, в связи с чем, по его мнению, Новинский все же вернется в Украину добровольно. «Если же этого не произойдет, мы передадим материалы в Интерпол», - пообещал Луценко.

Как сообщало ранее, обращение о лишении Новинского депутатского иммунитета поступило в Верховную Раду Украины в четверг, уже на следующий день оно было передано в профильный комитет. Как известно, такие запросы должны рассматриваться вне очереди, а это значит, что на ближайшем заседании парламента будет принято соответствующее решение. Сегодня выяснилось, что Новинский покинул территорию Украины, отправившись в Грецию.

Горячая тема: Открыта еще одна тайная деталь развода Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Туреччина заявила, що не чекає від Заходу нічого хорошого

Обзор нового Renault Duster

Підготовка замаху на прем’єра Чорногорії росіянами: оприлюднено скандальні подробиці

Россия планировала убить премьер-министра Черногории

Китай заявил о резкой смене природоохранной и энергетической политики

Що думають в соціальних мережах про черговий сором Поклонської?

Новинского будет искать Интерпол, - ГПУ

РПЦ удалила новость о корабельной ругани и нательных крестиках на авианосце "Адмирал Кузнецов"

У соціальних мережах насміхаються з російського «козачого дивізіону спеціального призначення» (відео)

Доник предложил жесткий план борьбы с россиянами, нарушающими правила въезда в Украину

ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления

Сотник: в России теперь целых три Владимира

Нова ініціатива від терористів Л/ДНР – митні збори

Нардеп Молоток прокоментував ДТП за участю його сина

В Сумах появилось ярко-розовое озеро

Нефть, газ и сталь - основные источники доходов российских мультимиллиардеров

Курди заявили про наступ на «столицю» ІД

Портников: причиной агрессивного и тупого поведения россиян является унижение, пережитое в 90-е

Вегетарианство опасно для человечества, - ученые

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы

 Новости за день