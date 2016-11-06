Аласания: окончательное решение о проведении Евровидения в Украине еще не принято

Зураб Аласания, бывший глава НТКУ, заявил о том, что 9 ноября в Украину прибудут представители наблюдательного совета Евровидения, чтобы принять окончательное решение о проведении конкурса в Киеве, сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф.
По словам Аласании, 9 и 10 ноября в Киеве будет наблюдательный совет, и в него входят около пятнадцати человек из разных государств. «Им предстоит осмотреть все места, связанные с проведением конкурса, после чего будет вынесен вердикт. Я не сомневаюсь, что он будет положительным, однако критику выслушать придется в любом случае. За себя можем сказать, что за последнее время было сделано многое – и в этом участвовали оргкомитет, а также правительство», отметил Аласания.
Ранее Дмитрий Белоцерковец, член оргкомитета по подготовке к Евровидению, также заявил, что нет никаких глобальных проблем, связанных с конкурсом, и недавно Киевсовет выделил 50 миллионов гривен. «Власти столицы содействуют в этом вопросе, и, что касается всего бюджета, то с вопросами надо обращаться к министру культуры, а мы свои обязанности выполняем», отметил нардеп.
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