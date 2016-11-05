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На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку

На Чернобыльской АЭС устанавливают вторую арку
Ввод в «эксплуатацию» новой арки на Чернобыльской АЭС намечен на 29 ноября, и в настоящий момент в зоне отчуждения заканчиваются работы по возведению арки для четвертого энергоблока.

Как сообщает replyua.net, 2 ноября в зоне отчуждения побывал корреспондент Обозревателя, который рассказал, что новая арка должна накрыть саркофаг полностью. Напомним, что саркофаг соорудили над четвертым энергоблоком. Рабочие, которые сейчас занимаются сооружением арки, отметили, что после установки работы не завершатся – далее специалисты приступят к новому этапу, и он включает в себя работы непосредственно под аркой. Сегодня новая арка выглядит готовой, на Чернобыльской АЭС сейчас задействованы бригады строителей.

Напомним, что со дня трагедии на атомной станции прошло уже больше тридцати лет, однако в этой зоне до сих пор идут работы по устранению последствий аварии. В зоне отчуждения находятся десятки населенных пунктов, жизнь в которых остановилась в 1986 году. Масштабы этой трагедии были катастрофическими для огромной части Украины, и мир до сих пор содрогается, видя снимки брошенного и опустевшего города Припять.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
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