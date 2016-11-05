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Розенко пояснил, когда жители оккупированных территорий получат свои пенсии

Розенко пояснил, когда жители оккупированных территорий получат свои пенсии
Павел Розенко, украинский вице-премьер, рассказал о том, когда жители оккупированных территорий Донбасса смогут получить свои пенсии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, возобновление выплат может начаться только после того, как оккупированные территории перейдут под полный контроль Киева.

По словам вице-премьера, после возвращения территорий под контроль Украины, каждый житель Донбасса, который должен получать пенсию, сможет рассчитывать на все выплаты за то время, пока территории находились под контролем боевиков. Розенко подчеркнул, что речь идет о выплате пенсий за все месяцы оккупации. «Жители так называемых ЛНР и ДНР могут рассчитывать на возобновление выплат, а также на возврат пенсий за многие месяцы в том случае, если оккупированная зона перейдет под контроль Украины», отметил вице-премьер.

Напомним, что Пенсионный фонд уже давно прекратил обслуживание оккупированных территорий, и пенсии могут получать лишь переселенцы, которые сейчас находятся на территориях, подконтрольных Киеву. Нужно отметить, что ранее появлялась информация о том, что бюджетникам «ЛНР» начали задерживать зарплаты.

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