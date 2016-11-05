Эксперты привели реальные данные о количестве украинцев, живущих за чертой бедности

Представители партии «Социалисты» предоставили реальные данные о доходах населения в Украине, сообщает replyua.net со ссылкой на ЛИГА. По словам экспертов, постепенно Украина превращается в страну нищих, и на уровень жизни сильно повлияло повышение тарифов, которое также сдерживает рост экономики.
Платежеспособный спрос продолжает снижаться, резко уменьшаются продажи товаров украинского производства, что может привести к увеличению числа безработных в стране. По словам Алексея Плотникова, заместителя лидера партии, сейчас больше 80 процентов граждан Украины находятся за чертой бедности, если рассчитывать уровень доходов по стандартам ООН. Эти 80 процентов украинцев тратят меньше пяти долларов в сутки, и такие показатели сейчас фиксируют только в беднейших странах мира.
Помимо этого, продолжает увеличиваться пропасть между бедными и богатыми людьми. Между тем, основной причиной обнищания эксперты называют не общую ситуацию в стране, а не предоставление обществом стимулов трудиться, и это, в свою очередь, также не может гарантировать достойную оплату труда.
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