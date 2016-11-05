Марчук: вооруженная миссия ОБСЕ на Донбассе – бессмысленная затея

Ситуация, сложившаяся на востоке Украины, не позволяет ввести на эти территории вооруженную миссию ОБСЕ. Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, такое заявление прозвучало от Евгения Марчука, представителя Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней группы в Минске.
По словам Марчука, три фактора мешают тому, чтобы на Донбассе появилась вооруженная миссия. «Во-первых, нужно, чтобы все стороны конфликта дали свое согласие на введение полицейского контингента. Кроме того, РФ и боевики постоянно блокируют предложения Киева. Россия согласилась на введение миссии, однако отказывается от идеи предоставить бронетранспортеры представителям ОБСЕ. Помимо этого, российская сторона всячески препятствует тому, чтобы миссия ОБСЕ патрулировала границу», отметил Марчук. Также он подчеркнул, что линия фронта превышает 400 километров, и достигает 426 километров, в то время, как линия неконтролируемой границы составляет 409 километров.
Получается, отмечает Марчук, под границу нужно брать порядка 800 километров, и можно представить, сколько людей потребуется. «Тем более, Плотницкий и Захарченко заявили, что будут стрелять, РФ отказывается от бронетранспортеров, а также выступает против введения миссии на границу», заявил Марчук.
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