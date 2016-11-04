На временно оккупированных территориях в Украине ежегодно добывается до 1,5 млн тонн угля, - эксперты

Укринформ сегодня передает о том, что украинские журналисты провели расследование незаконной добычи и продажи угля на временно оккупированных территориях, которое привело их к двум предприятиям – донецкому и российскому, а также швейцарской компании – об этом сообщает replyua.net.
Журналисты установили, что в Европе с удовольствием покупают украинский уголь, добытый на одной из шахт, находящихся на территории так называемой «Донецкой народной республики». В схеме также задействовано российской угледобывающее предприятие, находящееся под санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Импорт угля осуществляется через территорию РФ от имени швейцарской компании, однако в основном идет контрабандным путем.
Также журналистам удалось установить, что многие европейские компании сотрудничают с их российскими коллегами в обход санкций, наложенных Европейским союзом. По мнению экспертов, каждый год на шахтах, подконтрольных террористам «ДНР» и «ЛНР», добывается порядка полутора миллионов тонн угля, который вывозится в Российскую Федерацию контрабандным путем, а после этого – продается в Европу через фирму, зарегистрированную в Швейцарии.
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