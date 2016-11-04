Украинцы, приглашая иностранцев в страну, должны уведомить их о порядке въезда в Украину с оккупированных территорий

Сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины напоминает о том, какая ответственность ждет лиц, въехавших на временно оккупированные территории Украины через закрытые пункты пропуска, а также вне украинских пунктов пропуска. Также ведомство просит граждан Украины учитывать эту информацию в ситуации, когда они приглашают на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства – об этом сообщает replyua.net.
Ведомство напоминает, что за эти действия может наставать уголовная и административная ответственность, разграничение между которыми происходит в зависимости от намерений лица, пересекающего границу, а также последствий, которые повлекли за собой их действия. Государственная пограничная служба Украины напоминает, что части территории Украины, временно находящиеся под контролем сепаратистов и России, являются ее неотъемлемыми частями, поэтому на них распространяется действие ее законодательных актов и Конституции.
Служба подчеркивает, что граждане Украины должны знать эти особенности национального законодательства и принимать их в расчет в случае приглашения в Украину иностранцев, которые могут не знать таких нюансов, однако это незнание никоим образом не сможет освободить их от ответственности.
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