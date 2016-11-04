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Керівник НАБУ: На мого заступника тиснуть

Керівник НАБУ: На мого заступника тиснуть
Депутати Верховної Ради України шукають можливість, щоб ініціювати позбавлення українського паспорта заступника керівника Національного антикорупційного бюро Гізо Углава. Про це під час розмови з кореспондентом видання «Мир», яке опублікувало НАБУ, розповів глава антикорупційного бюро Артем Ситник, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день шукається якась суттєва зачіпка для того, щоб можна було з упевненістю сказати, що Наказ президента України щодо надання Углаву українського громадянства являється незаконним. Наразі цим питанням займається декілька народних депутатів», - зазначив Ситник. Директор НАБУ переконаний, що це такий собі спосіб тиснути на його заступника.

«Першого заступника я призначив лише тоді, коли переконався, що він відмовився від громадянства Грузії та отримав паспорт громадянина України. У НАБУ розуміють важливість цього процесу. Дане питання не поставало через два місяці після його призначення. Воно постало вже через 4… Цікаво, що питання позбавлення громадянства України Гізо Углави почало хвилювати депутатів після того, як НАБУ розкрило справи про незаконні діяльності керівників ОПЗ та Нафтогазу. Це все почалося після втечі Онищенка», - розповів Ситник.

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