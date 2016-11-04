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ВРУ хоче чіткого рішення від СБУ щодо сепаратистських висловлювань Додона

ВРУ хоче чіткого рішення від СБУ щодо сепаратистських висловлювань Додона
Верховна Рада України чекає на реакцію в Службі безпеки з приводу заяв кандидата в президенти Молдови Додона Ігоря, який вважає, що Крим – це територія Російської Федерації. Відповідний запит під час сесії парламенту зачитала віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, інформує replyua.net.

Народні депутати України закликають СБУ прийняти рішення стосовно заборони на в’їзд до території України громадянина Молдови 1975-го року народження Додона Ігоря Миколайовича, висловлювання якого явно містять ознаку посягання на територіальну цілісність та незалежність України. Як повідомлялося раніше, декілька днів тому Ігор Додон заявив, що Крим – це повноцінна територія Російської Федерації, зазначаючи, що він не розуміє інші політичні сили, які з цим не погоджуються. Варто нагадати, що 30-го жовтня у Молдові відбувся перший тур президентських виборів, на якому вищезазначений молдаван-соціаліст вирвався в лідерство. Також Додон хоче провести референдум за федералізацію Молдови та надання Придністров’ю особливого статусу. Політологи зазначають, що такими висловлюваннями Додон хоче привернути до себе позитивну увагу з боку Росії, оскільки він слідкує за проблемами в передвиборній кампанії кандидатів у президенти США і боїться, що з ним може статися щось подібне.

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