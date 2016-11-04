валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура

Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура
Генеральна прокуратура України нарешті повідомила колишньому президенту Віктору Януковичу про підозри за восьма різними кримінальними правопорушеннями. Про це під час розмови з представниками «Громадського радіо» розповів голова Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Горбатюк Сергій, передає replyua.net.

«Януковичу повідомили про підозру за вісьмома кримінальними справами. Проте поки що ці справи до суду не дійшли. Тривають слідчі дії», - заявив він. «За всіма справами, за якими йому повідомляли раніше про підозру, слідчі дії стоять на паузі. Строк перебігу слідства також призупиняється. Щодо КПК – у нас є рік з моменту оголошення про підозру. За цей час справа має бути в суді. Можливо не всім зрозуміло, поясню: коли ми оголошуємо про підозру і чекаємо результати розшуку, - справа призупиняється», - зазначив Горбатюк.

Також він зауважив, що генеральний прокурор Юрій Луценко хоче активно застосовувати процедуру заочного розслідування, та не очікуючи результатів розшуку, передавати справи до суду. «Генпрокурор казав, що хоче об’єднати кілька справ в одну і передати до суду вже до наступного року», - підсумував керівник департаменту спецрозслідувань.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
15939

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням

03 ноя 2016
12204

В США требуют наказать украинских политиков и чиновников из-за деклараций

В Госдепе США заявили о том, что электронные декларации в Украине стали еще одним большим шагом на пути в ликвидации коррупции, однако теперь необходимо некоторых украинских чиновников привлечь к

03 ноя 2016
9200

Портніков: Сьогодні в Кремлі мають затвердити план федералізації для Молдови, наступна – Україна

Поява в публічному доступі листа, який один з ватажків донецьких найманців Денис Пушилін направив кремлівському «куратору» України Владиславу Суркову – зовсім не свідчення особистої ініціативи


Свежие новости

Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура

Белоцерковец: Как уничтожить наливайки Киева

Добыча газа в Украине теперь осуществляется новым способом

"Укроборонпром" прокоментував закупки в росіян

В Киеве началась подготовка к Новому году

У СБУ виявили та затримали хабарника

Казанский: еще одна новая беда в «ЛНР»

Українська мова в Україні: на правах другого сорту

В Верховной Раде нашли очень бедных депутатов

Як політична короткозорість українців приводить до влади корупціонерів і бариг

Гидрометцентр дал очень позитивный прогноз на выходные

Гройсман пообещал, что никакой «уравниловки» не будет

Портников: первая жертва юродивой в России

В России приглашают за паспортами западных знаменитостей

Добкин прячется от «наказания» и телепортируется в Верховную Раду

Бизнесмен: американские конгрессмены намного беднее украинских политиков

Пономарь: много важных пятничных новостей

Из-за России США направляют в Европу 6 тысяч военных

Недооцененные шутки Петросяна: юморист попытался высмеять Украину

Бочкала: статья за поданные декларации не сработает

 Новости за день