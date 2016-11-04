Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України нарешті повідомила колишньому президенту Віктору Януковичу про підозри за восьма різними кримінальними правопорушеннями. Про це під час розмови з представниками «Громадського радіо» розповів голова Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Горбатюк Сергій, передає replyua.net.
«Януковичу повідомили про підозру за вісьмома кримінальними справами. Проте поки що ці справи до суду не дійшли. Тривають слідчі дії», - заявив він. «За всіма справами, за якими йому повідомляли раніше про підозру, слідчі дії стоять на паузі. Строк перебігу слідства також призупиняється. Щодо КПК – у нас є рік з моменту оголошення про підозру. За цей час справа має бути в суді. Можливо не всім зрозуміло, поясню: коли ми оголошуємо про підозру і чекаємо результати розшуку, - справа призупиняється», - зазначив Горбатюк.
Також він зауважив, що генеральний прокурор Юрій Луценко хоче активно застосовувати процедуру заочного розслідування, та не очікуючи результатів розшуку, передавати справи до суду. «Генпрокурор казав, що хоче об’єднати кілька справ в одну і передати до суду вже до наступного року», - підсумував керівник департаменту спецрозслідувань.
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