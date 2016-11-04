Добкин прячется от «наказания» и телепортируется в Верховную Раду

Дмитрий Добкин обещал сдать тест на наркотики, однако обещания своего так и не выполнил. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, депутат от Оппозиционного блока «скрылся» с места «преступления» - Добкин отключил свой мобильный телефон и больше не появляется на заседаниях Верховной Рады.
Однако в списках электронной регистрации на сайте ВР Добкин по-прежнему числится в присутствующих, несмотря на то, что все представители СМИ его потеряли. Теперь остается выяснить, как нардеп сам себя зарегистрировал, не находясь на заседании, - возможно, он телепортировался с помощью тех волшебных препаратов, которые он принимал в зале ВР, прячась за мощной колонной. Кто-то уже высказал предположение, что Добкин специально оставил электронную карточку в пульте для голосования.
Напомним, что ранее скандальный депутат заявил о том, что он не будет против пройти тест на наркотики, но только с теми людьми, которые поднимут этот вопрос. Сам Добкин уверяет, что с ним все в порядке, и у него «очень активная мимика».
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