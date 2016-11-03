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У Генпрокуратури відсутні докази про фінансування Кернесом та Добкіним "антимайдану"

У Генпрокуратури відсутні докази про фінансування Кернесом та Добкіним "антимайдану"
Колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін та голова міста Харків Кернес Геннадій не значаться у справах щодо побиття учасників «Революції гідності» у Харкові. Про це повідомив голова Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, розповідає «Громадське радіо», передає replyua.net.

«Їхні імена не фігурують в справах про Майдан. Організації «антимадану» не несе в собі кримінального характеру. Так, ми знаємо про цю ситуацію. Але її не можна інкримінувати як будь-який злочин чи просто адміністративне правопорушення. Варто відрізняти де злочини, а де антиморальні та цинічні речі. Чи можливо ви в цьому бачите якусь статтю, – що вони організовували антимайдан?», - зазначив він.

В той самий час, відповідаючи на питання стосовно фігурування даних осіб у інших справах, пов’язаних з сутичками Майдану та антимайдану, Горбатюк сказав: «Інформації про можливість фінансування антимайдану чи «тітушок» Добкіним та Кернесом у нас на сьогоднішній день немає. Ми також будемо братися за вовченя справ, яку харківська прокуратура розслідує наразі. Побачимо, як вони її опрацювали саме в напрямку виявлення організаторів безчесного руху».

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