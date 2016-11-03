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Бочкала: упоротый наркоман собрался в Лапландию

Бочкала: упоротый наркоман собрался в Лапландию
Журналист Роман Бочкала на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новое скандальное видео с Дмитрием Добкиным, депутатом от Оппозиционного блока, который употреблял наркотики прямо в зале Верховной Рады, передает replyua.net. По мнению журналиста, Добкина нужно срочно направлять на наркотическую экспертизу.

«Заметьте, что упоротый наркоман прямо в зале Верховной Рады подбирает себе путешествие за десятки тысяч евро… Люди, это жесть… ведь это почти четыре миллиона гривен! И мы тут еще какие-то декларации с вами обсуждаем? Про какой дефицит бюджета на соцвыплаты мы говорим? Про какую поддержку АТО? Новый год уже совсем близко, и, похоже, речь идет о путешествии в Европу», пишет Бочкала. По его мнению, человек собирается с шиком отдохнуть где-нибудь в Скандинавии, а также, может быть, даже в Лапландии. «Да за такие деньги Санта Клаус должен сам приехать к Добкину, а Снежная Королева будет подносить нардепу водичку!», возмущается журналист.

Напомним, что Добкин снова поймали в неадекватном состоянии – нардеп принимал наркотики, спрятавшись за колонну в зале ВР. На эту тему уже появились коллажи в Интернете, к примеру, вот этот – «Верховная Рада глазами Добкина»:

Бочкала: упоротый наркоман собрался в Лапландию

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02 ноя 2016
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Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


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