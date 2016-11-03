Карпенко: порохобот Карпенко набирает больше 1 тысячи лайков, а Тимошенко – 150

Богдан Карпенко сообщает на своей странице в Фейсбуке о том, что Кошкина на своей странице разместила очередное интервью Юлии Тимошенко, информирует replyua.net.
По словам эксперта, это самое интервью у Кошкиной набирает не больше двухсот лайков, в то время, как на странице партии Батькивщина оно едва набрало сто лайков. Однако, пишет эксперт, ссылка на это самое интервью на странице порохобота Богдана Карпенко набрала уже 1600 лайков. В штабе Юлии Владимировны ломают голову и думают о том, как такое могло случиться. «Я даю вам ответ. Записывайте. Чтобы интервью с вашей богиней всегда вызывало у народа интерес, нужно подписывать его не «Юлия Владимировна в гостях у Сони Кошкиной», а, к примеру, «Люди, посмотрите, что эта к.рва с косой снова набрехала!», пишет Карпенко.
По его словам, в этом случае все будет в порядке, и тысячи лайков гарантированы. Напомним, что ранее Тимошенко дала интервью, в котором заявила, что раскрыла обман правительства, связанный с повышением минимальной зарплаты. По ее словам, теперь и директор, и уборщица будут получать одинаковые зарплаты.
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