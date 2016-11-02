Експерт: Сьогодні інформаційна хвиля про націоналізацію «ПраватБанку» носить штучний характер

Сьогодні в «ПриватБанку» йде другий етап перевірки виконання програми докапіталізації, який закінчиться до кінця року. Детальніше ймовірність націоналізації найбільшого приватного банку в ефірі радіостанції Голос Столиці спрогнозував експерт з питань фінансів, екс-член ради НБУ Василь Горбаль, передає replyua.net.
За словами Василя Горбаля, розмови про ризики в зв'язку з розмірами «ПриватБанку» йдуть не два роки, а, напевно, вже років десять. НБУ дійсно висунув програму капіталізації всім українським банкам, в тому числі «ПриватБанку». Програма докапіталізації розрахована на три роки. Закінчується її перший етап, а до кінця року буде закінчена перевірка, яка підтвердить виконання першого етапу докапіталізації «ПриватБанку».
«З приводу приєднання до «Ощадбанку», то це один з можливих варіантів. Я не дуже вірю в варіант приєднання до «Ощадбанку», з огляду на високу технологічність «ПриватБанку» і розуміння того, що, напевно, «Ощадбанк» може просто захлинутися від подібного приєднання. Тому обговорювати варіанти, яким чином може відбутися підтримка державою «ПриватБанку» в разі неможливості акціонерами докапіталізувати установу, напевно, поки що рано. Тому що механізм цей досить непростий, складний. І вдала рекапіталізація державою банківської установи у нас лише одна – це «Укргазбанк», – зазначив експерт.
Він наголосив, що головний меседж, який зараз повинний йти від регулятора – про те, що держава в будь-якому випадку завжди підставить плече «ПриватБанку» і клієнтам банку не треба переживати.
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