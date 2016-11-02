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Минималку в Украине получают лишь 3,7 миллиона человек, - Рева

Минималку в Украине получают лишь 3,7 миллиона человек, - Рева
Министр соцполитики сегодня сообщил, что минимальную заработную плату в Украине, по официальным данным, получают около 3,7 миллиона человек, - заявляет «Интерфакс-Украина». Из них 1,1 миллиона человек трудоустроены в государственных структурах и получают заработную плату из Государственного бюджета Украины – передает replyua.net

«Оставшиеся 2,6 миллиона человек работают в частных структурах», - заявил Андрей Рева. Это заявление было сделано в связи с активным обсуждением в украинском обществе и социальных сетях сообщения о намерении правительства повысить размер минимальной заработной платы в Украине до трех тысяч двухсот гривен с 2017 года. Заявление об этом было сделано 26 октября Владимиром Гройсманом, позднее о его поддержке сообщил также президент Украины Петр Порошенко. Следует учесть, что это повышение касается лишь минимальной зарплаты – ставки заработной платы работников бюджетной сферы, превышающие ее размер, пропорционально повышены не будут. На сегодняшний день размер «минималки» в Украине составляет 1450 гривен. По официальным данным, размещенным на сайте Министерства финансов Украины, осенью текущего года средняя зарплата в Украине составила от 4000 до 5000 гривен – в зависимости от региона.

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