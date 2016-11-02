Рева: почти четыре миллиона украинцев получают минимальную зарплату

Андрей Рева перед заседанием Кабмина заявил о том, что около 3 миллионов 700 тысяч украинцев сейчас получают минимальную зарплату, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра социальной политики, речь идет только об официальных цифрах. Рева отметил, что примерно 2 миллиона 600 тысяч человек, получающих минимальную зарплату, в настоящий момент заняты в частном секторе, еще 1 миллион 100 тысяч человек в Украине с самой низкой зарплатой – это бюджетники. Напомним, что неделю назад глава Украины Петр Порошенко дал обещание – с 1 января будущего года в Украине не останется ни одного человека, который будет получать зарплату меньше 3,2 тысяч гривен. Решение о повышении минимальной зарплаты в Украине было принято правительством несколько дней назад.
Кроме того, после повышения зарплаты произойдет изменение в правилах начисления субсидий, однако они останутся неизменными до конца отопительного сезона. Такое заявление ранее прозвучало от Андрея Ревы, пообещавшего, что размер субсидий для украинцев не будет меняться до мая следующего года.
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