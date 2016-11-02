НАЗК розповідає, як проходив процес подачі е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції розповідає, як відбувалася подача електронних декларацій першої хвилі. Відповідні висновки прес-центр НАЗК оприлюднив на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що найбільший «потік» е-декларацій до Єдиного державного реєстру спостерігався з 24-го по 30-те жовтня. Згідно з даними НАЗК, лише за останні 6 днів до завершення терміну подання декларацій до них надійшло понад 80 тисяч декларацій осіб, які виконують функцію держави, та мають високий або дуже високий рівень відповідальності. 28 жовтня агентство називає рекордним днем подання декларацій, оскільки тоді до реєстру надійшло більш ніж 36 тисяч декларацій.
Згідно з інформацією НАЗК, серед всіх суб’єктів декларування найбільше було держслужбовців, які займають посади категорій А та Б. більш ніж 30 тисяч декларантів – представники місцевих органів самоврядування, які належать до 1, 2 та 3 категорій. Більше 50 тисяч користувачів зареєструвалися на сайті НАЗК 24-го жовтня. Як відомо, у визначений термін (до 00:00 31-го жовтня) до Єдиного реєстру електронних декларацій надійшло 118 тисяч 135 документів, з яких 103 тисячі 46 – щорічні декларації.
Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter