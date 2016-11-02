Портников: суд над украинской культурой и украинским языком

Виталий Портников, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что ему приходится сегодня наблюдать за заседанием в Мещанском суде, и там идет вовсе не процесс над Шариной, информирует replyua.net.
По словам Портникова, нам приходится наблюдать совершенно за другим процессом – за процессом над украинской культурой, украинским языком, а также над украинской литературой. «Мы наблюдаем за процессом над правом российских граждан украинского происхождения иметь хоть небольшую возможность слушать песни или читать книги на своем родном языке». По мнению журналиста, речь идет о процессе над правом всех российских граждан любых других национальностей приобщаться к очень древней культуре, а ведь именно благодаря этой культуре когда-то был основан город Москва.
«Речь идет о самом обыкновенном нацизме, который продолжает подло прикрываться различными дискуссиями о растратах и экстремизме. Именно Наталья Шарина невольно стала самой первой жертвой идеологии, призывающей ненавидеть культуру других людей», уверен Портников.
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