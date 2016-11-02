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Олешко: самый честный ведущий провел самый честный опрос

Олешко: самый честный ведущий провел самый честный опрос
На своей странице в Фейсбуке блогер Мирослав Олешко предоставляет самую свежую информацию о российском журналисте Матвее Ганапольском, информирует replyua.net.

По словам Олешко, самый честный ведущий возмущается новым законом о квотах, а также обнародует результаты опроса, которые проводил лично он сам. На своем ток-шоу, пишет блогер, Ганапольский устроил опрос, и какие цифры мы там наблюдаем? Ганапольский поинтересовался у украинцев, кто станет новым президентом Украины, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье. У Ганапольского заявили, что 53 процента проголосуют за Юлию Тимошенко, остальные 47 процентов пойдут голосовать за других украинских политиков. Олешко задается вопросом – как наша страна может допустить, чтобы самого честного ведущего выгнали из Украины?

Пост Олешко сразу прокомментировали многие пользователи. Один из них написал, что Ганапольский для него умер сразу после того, как к нему в прямой эфир смогла дозвониться Надежда Савченко. Другой пользователь интересуется, нах.р Ганапольскому вообще давали украинское гражданство.

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