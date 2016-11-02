Уряд підтримав звільнення Аласанії

Під час засідання уряду 2-го листопада було прийнято рішення, яке надає право Державному комітету з питань телебачення та радіомовлення звільнити з посади генерального директора Національної телекомпанії України Зубара Аласанію. Про це представникам видання «УП» розповів керівник вищезазначеного комітету Наливайко Олег, передає replyua.net.
В той самий час він зауважив, що Аласанія досі залишається керівником НТКУ, оскільки Кабмін не має повноважень його звільнити, а рішення щодо зміни керівника телекомпанії буде приймати Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення. «Це ще не звільнення. Згідно з процедурою, перед прийняттям рішення потрібно було узгодити дане питання з Кабінетом міністрів. Тепер дозвіл має надійти до нашого комітету, де він буде розглянутий разом з заявою Аласанія. І лише після цього буде приймати рішення про звільнення», - зазначив Наливайко.
Він зауважив, що не підтримати це рішення комітет не може, оскільки людина сама за власним бажанням подає заяву на звільнення. Проте, комітет разом з Аласанієм буде узгоджувати термін його перебування на відповідній посаді. «Простими словами – звільнимо, але напевно не одразу», - наголосив Наливайко.
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