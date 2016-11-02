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Эксперты рассказали, какие лекарственные препараты украинцы покупают чаще всего

Эксперты рассказали, какие лекарственные препараты украинцы покупают чаще всего
В разных регионах страны украинцы отдают предпочтение разным лекарственным препаратам, кроме того, большие различия наблюдаются и в ценовом диапазоне. Как информирует replyua.net, об этом заявили специалисты компании Proxima Research, которые провели масштабное исследование во всех регионах Украины. По итогам первых девяти месяцев этого года были получены очень интересные результаты. Как оказалось, украинцы стали чаще приобретать медикаменты – на три процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Также вырос и денежный показатель – в этом году на лекарственные препараты украинцами было потрачено на 18 процентов денег больше, и сумма покупок по состоянию на 1 октября достигла 35 миллиардов гривен. Однако рост денежного показателя эксперты связывают, прежде всего, с ростом цен на большинство препаратов. В прошлом году упаковка какого-либо лекарства обходилась киевлянам примерно в 50 гривен, однако в текущем году цена за упаковку достигла 60 гривен. Эксперты отмечают, что, несмотря на подорожание всех препаратов, украинцы не стали переходить на самые дешевые лекарства и выбирают медикаменты по показателю цена-качество, и выбор падает на лекарства среднего ценового диапазона.

В разных регионах по продажам лидируют самые разные препараты. К примеру, жители Днепра в этом году чаще всего приобретали Эссенциале, Актовегин, Цитрамон, а жители Киева отдают предпочтение Нимесилу, Амиксину и Но-Шпе. Выяснилось, что жителей Харькова не интересуют противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и жители этого города чаще всего страдают простудными заболеваниями, поскольку на первом месте оказался препарат от кашля Кодепсин. В Одессе, как и в Днепре, чаще всего покупают Актовегин, а в Полтаве лидерство осталось за дешевым Цитрамоном. В Ровенской и Закарпатской областях также часто покупают болеутоляющее, но не дешевый Цитрамон, а дорогой Нурофен. А вот жители Сумской области часто сидят на антибиотиках, поскольку самым ходовым лекарством оказался Эмсеф.

Больше всего в Украине в текущем году было продано лекарственных препаратов – от 77 до 88 процентов в зависимости от региона. На долю продаж медицинских изделий приходится примерно 6-11 процентов, на различные добавки и косметику – около семи процентов. Главными потребителями лекарственных препаратов остаются жители Киевской области. Также лидерами продаж остаются Запорожская, Одесская и Харьковская области.

Примечательно и то, что жители Одессы и Киева покупают в аптеках очень много косметики и добавок, в отличие от жителей других регионов. В Харьковской, Одесской, Запорожской и Киевской областях за девять месяцев этого года каждый житель в среднем потратил в аптеках не меньше 50 долларов. Жители Киева оставили в аптеках примерно 4,7 миллиардов гривен, жители Харьковской области – 3,3 миллиарда, Днепровской – 3,4 миллиарда, Одесской – 2,7 миллиардов.

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