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В 2017 году в Украине появятся лоукосты

В 2017 году в Украине появятся лоукосты
Европейские лоукосты появятся на рынке Украины уже в следующем году. Как информирует replyua.net, об этом Владимир Омелян заявил в эфире 5 канала.

По словам министра инфраструктуры, сейчас ведомство продолжает работу над тем, чтобы в следующем году в Украине появились европейские лоукосты. «Пока ситуацию сдерживает то, что до сих пор не подписано соглашение об открытом небе с Евросоюзом, однако хочется надеяться, что это никак не помешает приходу в Украину лоукостов. Уже точно известно, что один из крупнейших аэропортов Украины порадует пассажиров появлением известного европейского лоукоста, но нужно, чтобы их было несколько в нашей стране», заявил Омелян.

Также он подчеркнул, что уже начались переговоры, и это было в августе, но до реальной даты выхода лоукостов на украинский рынок пройдет не меньше года, и предположительно, лоукосты появятся ближе к осени 2017 года. Напомним, что ранее министр инфраструктуры заявил о том, что ВР должна срочно принять некоторые транспортные законопроекты.

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