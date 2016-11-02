Гонтареву подозревают в махинациях в интересах беглого Януковича

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«Экономическая правда» провела собственное расследование и утверждает, что компания ICU, находившаяся под руководством Валерии Гонтаревой, выводила деньги из госбанков Украины в интересах беглого Януковича и приближенных к нему лиц, сообщает replyua.net, ссылаясь на издание «Левый берег».В сообщении говорится о том, что «Экономическая правда» располагает документами, согласно которым биржевая группа «Перспектива» совместно с компанией под руководством Гонтаревой осуществляла вывод средств из государственных банков на «нужды семьи Януковича». В материале издания также отмечается, что эти документы могут быть ничем иным, как аналитическими записками диагностики госбанков Украины, и записки были составлены уже после Революции Достоинства. В документах подробно описаны все крупные схемы выведения компании Гонтаревой денег из банков.Ранее, как утверждают в «ЭП», информация о мошеннических действиях Гонтаревой в отношении Януковича также появлялась во многих СМИ, однако только сейчас это дело дошло до Генеральной прокуратуры. «Это дело несет в себе большой репутационный риск, как для Гонтаревой, так и для ее компании», отметили в «Экономической правде».