Аваков анонсировал реформу пожарной службы

В Украине начинается реформа пожарной службы, которая полностью изменит нынешнюю систему. Как передает replyua.net, ссылаясь на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Арсена Авакова.
Находясь вчера в Днепре, глава Министерства внутренних дел рассказал, что Днепр стал первым украинским городом, где появятся добровольческие части пожарных. По словам Авакова, в следующем году в Днепре начнут работать три депо абсолютно нового типа, где сотрудниками будут пожарные-добровольцы. Кроме того, в этих депо будет минимальное число профессиональных работников. Глава МВД подчеркнул, что эта реформа сломает нынешнюю систему, поскольку предполагает участие в работе добровольцев, и такая система практикуется во всем мире. Помимо этого, речь идет о передачи части функций местной власти.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Днепр станет первым украинским мегаполисом из шести пилотных городов, где проведут реформу пожарной службы и создадут бригады добровольцев. Также реформа пройдет во Львове, Тернополе, Виннице, Киеве и в Донецкой области. Целью реформы является уменьшение убытка от пожаров и сохранение большего числа человеческих жизней.
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