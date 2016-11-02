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Карпенко: это не шиза, это просто истерика Тимошенко

Карпенко: это не шиза, это просто истерика Тимошенко
Юлию Тимошенко уже не удержать – она намолола столько, что это можно считать адом. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Богдан Карпенко и приводит несколько выдержек из безумной речи Тимошенко.

«Нашей стране нужен другой лидер, который возьмет на себя ответственность, ведь больше 72 процентов украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Порошенко и Яценюк захватили власть, а Гройсман и Порошенко являются одним организмом, и сейчас только три процента украинцев поддерживают действия Порошенко», заявила Юля. Также эксперт сообщает, что в эфире канала от Тимошенко прозвучало и то, что она сначала обрадовалась, узнав о повышении зарплат, но потом у нее «заболело сердце». Тимошенко подчеркнула, что при внимательном рассмотрении оказалось, что скоро директор и уборщица будут получать одинаковую зарплату.

«Мы категорически отказываемся голосовать за этот бюджет, и кто голосует, тот берет ответственность за уничтожение нации. Из-за марионеток, вроде Гонтаревой, происходит разрушение страны. Президент заработал 49 миллионов гривен на падении курса гривны, и мы инициируем проверку декларации Порошенко, а против Гонтаревой пора возбуждать уголовное дело. Мы уже не общаемся с президентом. За девять месяцев его банк удвоил доходы, «Хрещатик» Гонтарева и Порошенко угробили. Мы раскрыли обман правительства, касающийся повышения зарплаты, и президент присвоил себе право распоряжаться Украиной», сказала Тимошенко.

Карпенко отмечает – это не очередная шиза, это просто истерика Юлии. Никак ей не удается все развалить, чтобы добраться до власти. По мнению эксперта, она посылает сигналы Кремлю, что завершит войну, когда говорит, что президент не хочет ее заканчивать. Уж очень хочется ей к власти.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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Важное за день
01 ноя 2016
29530

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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