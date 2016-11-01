Виктор Суворов: эмблема ГУР - "троллинг России 800 уровня"

Известный российский писатель, проживающий в Великобритании, заявил, что эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины – это «троллинг 800 уровня». Как известно, речь идет о сове, в лапах которой находится меч, нависший над картой России – об этом передает replyua.net.
Новая символика ГУР воспринята была по-разному. Виктор Суворов, сам являющийся бывшим разведчиком, почитал ее остроумной. «Девиз разведки РФ – «выше только звезды», украинской – «мудрость властвует над звездами». Украинской ГУР выбрало для своего символа сову, российская разведка – летучую мышь», - отметил он. Представитель российского внешнеполитического ведомства называла новую символику ГУР «орнитологической проблемой Украины», в которой «все беркуты разлетелись, остались лишь совы», а вице-премьер-министр России – «дебильной». Российские блогеры отметили, что с картой РФ на эмблеме ГУР тоже не все в порядке – Сахалин почему-то изображен как часть территории Японии.
Не меньше возмущений у россиян вызвала символика контрразведки СБУ, на эмблеме которой изображен орел, держащий в лапах двуглавого змея в короне. Жители РФ в социальных сетях писали, что этот змей «имеет невероятное сходство с двуглавым орлом с российского государственного герба».
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