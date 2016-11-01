Западные СМИ обратили внимание на стратегию борьбы с коррупцией в Украине

Информационное агентство Reuters пишет, что власти Украины заявили, что в стране будут проведены несколько масштабных расследований против государственных служащих, задекларировавших владение наличными денежными средствами в сумме более 100 000 долларов США. Если окажется, что эти доходы были получены незаконным путем, каждому чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на строк до 15 лет, - об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Как передает replyua.net заявление Луценко поступило после того, как в Украине завершился процесс подачи е-деклараций, являющийся частью масштабной реформы по борьбе с коррупцией. Reuters сообщает, что, несмотря смену власти в Украине, «коррупция остается серьезной проблемой в украинском обществе». Западное СМИ подчеркивает, что многие украинские чиновники задекларировали владение дорогими швейцарскими часами и автомобилями – и это в стране, где среднемесячная заработная плата не превышает 200 долларов США.
Луценко подчеркнул, что «онлайн-декларации – это не конец прогресса, а только начало», после того, как более половины состава Верховной Рады Украины задекларировало владение более чем 100 000 долларов США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter