ВРУ дозволила накладати штрафи на радіо та телебачення за порушення

Верховна Рада дала дозвіл Національні раді з питань телебачення та радіомовлення накладати штраф на вісників, які порушують закони України. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», «За» законопроект №4815 сьогодні, 1-го листопада, проголосували 236 народних депутатів, передає replyua.net.
Перед початком голосування керівник парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Сюмар Вікторія зазначила, що мова йде про надання Національній раді можливості штрафувати та накладати санкції на радіо та телевізійні передачі, які на сьогоднішній день прописані у чинному законодавстві. Також вона зауважила, що наразі Національна рада може винести попередження, а два попередження – це вже практично позбавлення ліцензії.
За словами Сюмар, в проекті закону передбачається можливість накладання штрафу на мовників, які порушують закон. «Більше того, якщо після накладання санкції компанія протягом року не повторює цього порушення, то запобіжний захід ліквідується. І це означає повне анулювання, тобто порушення не буде зараховуватись», - зазначила вона. Сюмар наголосила, що прийняття даного закону дасть можливість Нацраді регулювати та впливати на радіо та телеканали, які на сьогоднішній день транслюють матеріал з часткою сепаратизму.
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