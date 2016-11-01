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Ситник отримав заяву про злочини Гонтаревої

Ситник отримав заяву про злочини Гонтаревої
Вкладники банків України, які за останній час втратили всі свої накопичення, передали керівнику Національного антикорупційного бюро Ситнику Артему заяву, в якій керівників Національного банку звинувачують у скоєнні злочину. Про це сьогодні, 1-го листопада, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

Відповідно до повідомлення, на документі розписалися 35 народних депутатів, після чого представник фракції «Батьківщина» Ігор Луценко вручив його главі НАБУ. «Ми всі разом йдемо до антикорупційного бюро, щоб передати заяву про скоєння злочину особисто в руки пану Ситнику. Всі чудово усвідомлювали, що розвалиться банк «Михайлівський», що така сама участь чекає і «Дельта банк». Це також чудово розуміла пані Гонтарева», - заявив Луценко під час мітингу, який під стінами Національного антикорупційного бюро влаштували обурені люди, вклади який «випарувалися».

В той самий час він зауважив, що багато народних депутатів намагаються усунути Гонтареву ще з минулого року. Проте цьому ввесь цей час заважав супротив влади та наглядових органів. За словами Ігоря Луценка, на сьогоднішній день все майже всі депутати ВРУ та громада розуміють, що Гонтареву потрібно усувати якомога швидше.

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