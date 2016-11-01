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Деканоідзе пояснила, звідки у неї 3 квартири

Деканоідзе пояснила, звідки у неї 3 квартири
Голова національної поліції України Хатія Деканоідзе розповіла, що три квартири в Грузії, які вона вказала у своїй електронній декларації, належіть їй, її батькам та покійному чоловікові. Про це вона повідомила сьогодні, 1-го листопада, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції, інформує replyua.net.

«Це квартира, де наразі живуть мої батьки. Є ще одна квартира – моя особиста, в якій я мешкала, коли проживала в Тбілісі. Також є третя квартира, яка належить моєму покійному чоловіку, і яка стане власністю нашої дитини, коли їй виповниться 18 років», - зазначила вона. В той самий час Деканоідзе підкреслила, що вона з усіх членів родини мала роботу, яка давала зарплату, щоб можна було покривати витрати по кредитам та виплачувати іпотеку.

«Мені немає чого приховувати, показала все, що маю. Я сподіваюсь, що так само чинили і всі наші шановні високопосадовці та всі народні депутати. Але це вже їхні особисті справи», - додала глава поліції. Вона наголосила, що немає нічого проти перевірки цих даних з боку НАЗК чи будь-якого іншого антикорупційного відомства. Як відомо, Хатія Деканоідзе задекларувала три квартири в Грузії, орендовану квартиру на 60 квадратних метри в Києві та автомобіль Hyundai Elantra 2012 року випуску.

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