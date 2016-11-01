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Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного
Народні депутати України активізувалися та просять компетентні органи держави перевірити чесність доходів один одного. Про це сьогодні, 1-го листопада, на брифінгу розповів голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко, інформує replyua.net.

«До мене вже надійшло кілька заяв від народних депутатів, які просять перевірити статки один одного. Наприклад, учора я займався перевіркою деякого майна нардепа Ігоря Гриніва», - каже генпрокурор. Луценко пояснив, що до ГПУ надійшла заява про те, що Гринів нібито володіє стародруком «Апостол», який було викрадено з бібліотеки Вернадського. Він зауважив, що дійсно у Гриніва є першодрук «Апостол», але він був виданий у Львові. Подібні першодруки у всьому світі мають багато людей. А з бібліотеки зник саме той першодрук, який був виданий у Москві Іваном Федоровим.

«Пояснюю всім, кого це чіпляє: у Гриніва першодрук «Апостол», який випустили у Львові. Таких першодруків близько 100 штук», - наголосив Луценко. Генеральний прокурор запевнив, що його відомство обов’язково перевірить усі звернення. Варто зазначити, що перша друкована книга в Україні, першодрук «Апостол» Івана Федорова 1574 року зникла з полиці Національної бібліотеки імені Вернадського.

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