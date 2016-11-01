Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного



Народні депутати України активізувалися та просять компетентні органи держави перевірити чесність доходів один одного. Про це сьогодні, 1-го листопада, на брифінгу розповів голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко,



«До мене вже надійшло кілька заяв від народних депутатів, які просять перевірити статки один одного. Наприклад, учора я займався перевіркою деякого майна нардепа Ігоря Гриніва», - каже генпрокурор. Луценко пояснив, що до ГПУ надійшла заява про те, що Гринів нібито володіє стародруком «Апостол», який було викрадено з бібліотеки Вернадського. Він зауважив, що дійсно у Гриніва є першодрук «Апостол», але він був виданий у Львові. Подібні першодруки у всьому світі мають багато людей. А з бібліотеки зник саме той першодрук, який був виданий у Москві Іваном Федоровим.



«Пояснюю всім, кого це чіпляє: у Гриніва першодрук «Апостол», який випустили у Львові. Таких першодруків близько 100 штук», - наголосив Луценко. Генеральний прокурор запевнив, що його відомство обов’язково перевірить усі звернення. Варто зазначити, що перша друкована книга в Україні, першодрук «Апостол» Івана Федорова 1574 року зникла з полиці Національної бібліотеки імені Вернадського.



Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Народні депутати України активізувалися та просять компетентні органи держави перевірити чесність доходів один одного. Про це сьогодні, 1-го листопада, на брифінгу розповів голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко, інформує replyua.net «До мене вже надійшло кілька заяв від народних депутатів, які просять перевірити статки один одного. Наприклад, учора я займався перевіркою деякого майна нардепа Ігоря Гриніва», - каже генпрокурор. Луценко пояснив, що до ГПУ надійшла заява про те, що Гринів нібито володіє стародруком «Апостол», який було викрадено з бібліотеки Вернадського. Він зауважив, що дійсно у Гриніва є першодрук «Апостол», але він був виданий у Львові. Подібні першодруки у всьому світі мають багато людей. А з бібліотеки зник саме той першодрук, який був виданий у Москві Іваном Федоровим.«Пояснюю всім, кого це чіпляє: у Гриніва першодрук «Апостол», який випустили у Львові. Таких першодруків близько 100 штук», - наголосив Луценко. Генеральний прокурор запевнив, що його відомство обов’язково перевірить усі звернення. Варто зазначити, що перша друкована книга в Україні, першодрук «Апостол» Івана Федорова 1574 року зникла з полиці Національної бібліотеки імені Вернадського.