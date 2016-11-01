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Около 50 процентов граждан хотят видеть Украину в Евросоюзе

Около 50 процентов граждан хотят видеть Украину в Евросоюзе
Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос среди украинцев, и, согласно его результатам, примерно каждый пятый гражданин хочет, чтобы Украина вступила в Таможенный союз, а каждый второй считает, что Украине необходимо вступить в Евросоюз, передает replyua.net. Социологи спрашивали у украинцев, чего бы им хотелось больше – чтобы Украина вошла в Европейский или Таможенный союз.

17 процентов респондентов не смогли дать ответа, еще 14 процентов украинцев предложили свой вариант, 19 процентов заявили, что хотят в Таможенный союз, а 51 процент считает, что лучшим для Украины станет вступление в ЕС. Интересно и то, что в западных и восточных регионах страны украинцы отвечали по-разному.

К примеру, за Таможенный союз выступили около сорока процентов граждан, проживающих в восточных областях, и только 24 процента – за вступление в Евросоюз. В западных областях за Таможенный союз выступают только три процента украинцев, а за Евросоюз – 79 процентов. Опрос проводился во всех регионах, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

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