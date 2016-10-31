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У "ДНР" засудили організатора замаху на Захарченка. Кажуть, що агент СБУ

У "ДНР" засудили організатора замаху на Захарченка. Кажуть, що агент СБУ
Представники бандформування «Донецька народна республіка» заявляють, що затримали «головного учасника» замаху на життя їхнього ватажка Захарченка Олександра та «засудили негідника» до 14 років позбавлення волі. Про це сьогодні, 31-го жовтня, повідомляє російське видання «ТАСС», передає replyua.net.

«Організатору замаху на життя голови Донецької народної республіки Максиму Теорентеру верховний суд республіки сьогодні виніс вирок», - пише «ТАСС», посилаючись на місцеві проросійські терористичні ЗМІ. «Суд обрав покарання для зловмисника – 14 років позбавлення волі в колонії», - передає російське агентство.

В свою чергу терористи «ДНР» запевняють, що «Теорентер являється представником Служби безпеки України. Саме він заложив вибуховий пристрій у стрілецькому клубі «Артеміда» в Донецьку». «Чергова фантазія сепаратистів», - такими словами відреагували на цю нісенітницю в СБУ, відповідаючи на питання представників мас-медіа. «Це чергова невдала спроба проросійських бойовиків звинуватити Україну у вигаданих справах. Ми цього навіть коментувати не будемо», - заявив в Службі безпеки України, відповідаючи на питання, чи дійсно Теорентер був їхнім агентом.

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