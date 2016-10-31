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Результати подачі е-декларацій - НАЗК

Результати подачі е-декларацій - НАЗК
Як відомо, 30-го жовтня 2016 року завершилася перша хвиля подачі електронних декларацій осіб, які виконують функції держави та займають посаду з рівнем високої або дуже високої відповідальності. У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції підрахували та зробили деякі висновки за отриманими деклараціями. Про це сьогодні, 31-го жовтня, під час свого виступу на прес-конференції повідомив заступник керівника НАЗК Радецький Руслан, інформує replyua.net.

«Наразі в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій знаходиться понад 103 тисячі декларацій за минулий рік, серед яких 11 тисяч 700 – виправлені. Загалом у системі зареєстровано більш ніж 115 тисяч користувачів, які мають подавати свої декларації», - зазначив він. «Від депутатів Верховної Ради надійшло 413 декларацій. Чиновники державної служби категорій А та Б подали 92 тисячі 709 декларації. Представники місцевих органів – 30 тисяч 422 шт. Від суддівської гілки отримали 734 декларації. 877 прокурорів також відзвітувалися. 852 декларації від слідчих та 79 – від міністрів та їхніх заступників», - додав представник НАЗК. Як повідомлялося, 7 народних депутатів, в тому числі Олександр Онищенко, не подали свої відомості.

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