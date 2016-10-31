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У Кропивницькому від вибуху загинув військовий

У Кропивницькому від вибуху загинув військовий
У Кропивницькому на території військової частини В2336 за вулицею Орджонікідзе сьогодні, 31-го жовтня, пролунав сильний вибух, в результаті якого загинула одна людина, та ще троє були поранені. Про це у понеділок повідомили у місцевому агентстві «Кіровоградська правда», посилаючись на повідомлення керівного складу частини, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що за попередньою оцінкою експертів, вибухнула бойова протипіхотна граната Ф-1. «Так, це правда. Важко про це говорити, але це факт. Приблизно о 12:20 пролунав вибух на другому поверсі казарми. За попередньою оцінкою, вибухнула граната Ф-1 через необережне поводження. До місця події прибула карета швидкої допомоги, поліція та рятувальна бригада», - повідомив співрозмовник видання.

В той самий час у прес-центрі ДСНС у Кіровоградській області також підтвердили цю ситуацію. У повідомленні рятувальники зауважили, що вибух не призвів до руйнування будівлі, вилетіли лише шибки вікна. «Дане приміщення знаходиться у розпорядженні Центру цивільного захисту та оборони Кіровоградщини. Проте другий поверх орендує третій окремий полк спеціального призначення», - зазначили у повідомленні.

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