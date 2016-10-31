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Новые санкции Украины против РФ вступают в силу

Новые санкции Украины против РФ вступают в силу
Сегодня, 31 октября, вступили в силу расширенные антироссийские санкции, которые были утверждены по указу украинского главы Петра Порошенко, передает replyua.net.

Новый пакет санкций предусматривает ограничения по отношению к российским компаниям и гражданам. Список юридических лиц, против которых ввела ограничения Украина, расширился до 271, список физических лиц увеличился с 347 человек на 335 граждан. Среди лиц, против которых санкции вступили в силу, значатся и бизнесмены, и политики. В списке бизнесменов теперь значатся Алексей Мордашев, Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук. Также в новый пакет санкций были внесены российские компании и кредитные, а также финансовые учреждения – «Курчатовский институт», банк «Юнистрим», платежная система Колибри, «КамАЗ», «Ростех», «Ижмаш» и многие другие.

Список физических лиц пополнился, как фамилиями людей из высших органов власти, так и фамилиями обычных депутатов Госдумы: Леонид Слуцкий, Олег Белавенцев, Николай Патрушев, Сергей Неверов, Елена Мизулина, Рашид Нургалиев, Владимир Жириновский, Евгений Бушмин, Дмитрий Рогозин, Сергей Меняйло, Георгий Мурадов. Среди лиц, попавших под санкции, несколько представителей «власти» Крыма.

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