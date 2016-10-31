Эксперты: в Украине могут подорожать самые востребованные покупателями продукты питания

Из-за отмены регулирования цен в Украине сроком на три месяца в самое ближайшее время цены на дешевые и основные продукты питания могут резко подскочить, сообщает replyua.net. Однако эксперты едины в своем мнении – власти не имеют права отказываться от контроля за ценами на различные товары и услуги. К примеру, Виктор Мороз, известный в Украине адвокат, уже заявил о том, что постановление Кабинета министров противоречит действующей законодательной базе Украины, и это четко прописано в законе о ценах и ценообразовании.
По словам адвоката, любой суд может разъяснить, что ценообразование в Украине должно регулироваться, и даже отмена сроком всего на три месяца является грубейшим нарушением. «Поскольку наша страна не самая богатая в мире, цены должны регулироваться государством, несмотря на конкуренцию, на которую якобы ссылаются власти», считает Мороз. Пока столичные власти еще не приняли окончательного решения об отмене регулирования, однако цены в Киеве уже подскочили. После решения Кабмина в сентябре спустя несколько недель стоимость продуктов из некоторых групп существенно возросла.
За первые три недели октября рост цен на продукты значительно превышал показатели октября прошлого года, причем некоторые продукты подорожали сразу на 10-20 процентов. Торговцы быстро взяли на заметку новое постановление Кабинета министров и начали менять ценники по своему усмотрению. Некоторые эксперты заявляют, что рост цен якобы связан с сезонным фактором, однако, анализируя статистику, можно прийти к выводу, что дорожают не только сезонные продукты.
Было вполне очевидно, что к концу октября подорожает плодоовощная продукция – сезон заканчивается, и это значит, что вырастут цены, однако дорожают не только овощи. С конца сентября растущую динамику показали молочные продукты: увеличились цены на кефир, молоко, творог, сметану и натуральный йогурт. Резко подорожала курятина, и в некоторых супермаркетах килограмм филе курицы стоит дороже, чем килограмм свинины. Теперь большинство аналитиков, уже после обнародования данных Госстата о подорожании, во весь голос заявляют – к новогодним праздникам нужно ожидать еще одной волны роста цен.
Подорожание связывают, прежде всего, с отменой регулирования цен, поскольку курс гривны стал стабильным, а экономическая ситуация в Украине улучшилась. По словам экспертов, подорожание, в первую очередь, затронет продукты низкой ценовой категории – той, на которую чаще всего обращают внимание покупатели. Украинцы уже перешли с дорогого мяса на дешевые яйца, с гречки – на рис, но теперь придется затянуть пояса потуже, поскольку именно рис, яйца, а также мясо кур, молоко и другие продукты начнут дорожать.
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