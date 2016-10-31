Савченко назвала причину поездки в Россию

В эфире телеканала 112 Украина Надежда Савченко заявила о том, что не знала, пустят ли ее на территорию России, однако ехала в Москву только с одной целью – поддержать Николая Карпюка, которого подозревают в участии в боевых действиях в Чечне, сообщает replyua.net.
По словам нардепа от Батькивщины, сначала в Москву собиралась поехать ее сестра Вера, однако против нее в РФ возбуждено уголовное производство, поэтому было решено, что поедет она. «Мне просто нужно было поддержать Карпюка, потому что я знаю, что значить сидеть в клетке и не видеть в зале заседания ни одного гражданина Украины. Это очень паршиво», отметила Савченко. Также нардеп добавила, что она рисковала, когда поехала в Москву, но своим поступком хотела показать украинцам, что не нужно этого бояться.
Напомним, что визит Надежды Савченко в Москву прошел 26 октября, и о нем никому не было известно. Сначала Савченко отправилась в Верховный суд на заседание и пробыла там несколько часов. Обратно в Украину нардеп вылетела уже ночью.
Горячая тема: Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, когда увидел декларации, меня накрыло
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter