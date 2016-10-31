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Эксперты предупредили о резком скачке цен на овощи

Эксперты предупредили о резком скачке цен на овощи
Урожайный сезон этого года завершается, и в ближайшие дни нужно ожидать резкого скачка цен на плодоовощную продукцию. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, многие овощи подскочат в цене в несколько раз и будут стоить также, как и мясо.

Прежде всего, сильное подорожание коснется баклажанов, болгарского перца и кабачков – овощей, которые считаются самыми востребованными в зимнее время, но очень дорогими из-за коротких сроков хранения. Также возрастут в цене огурцы и помидоры. И если от сезонного урожая томатов еще что-то осталось, и на рынке можно найти недорогие помидоры, то огурцы подорожают уже в ближайшие дни. По словам экспертов, подорожание связано с тем, что в Украине практически перестали выращивать тепличные овощи, и цена будет зависеть от курса валют.

А вот любителям картофеля есть чему радоваться – эксперты не прогнозируют стремительного роста цен. Будет и отечественный картофель, и импортный польский, но на него цены будут низкими. Напомним, что ранее эксперты не исключили, что в Украине снова могут взлететь цены на гречку.

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