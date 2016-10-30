Сосчитаем деньги Мельничука: состоянием экс-командира «Айдара» можно сделать Украину одной из богатейших стран

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Несколько часов назад стало известно, что Сергей Мельничук, бывший командир «Айдара», задекларировал почти 39 миллиардов долларов доходов за прошлый год. Replyua.net уже сообщал об этом ранее, однако теперь мы решили сравнить богатства Мельничука с тем, что имеет Украина на сегодняшний день. К слову, если «раскулачить» экс-командира, Украина сразу разбогатеет. Наши власти месяцами выпрашивают пару миллиардов долларов у МВФ, а в этом время такие мелкие для Украины персоны, как мельничуки, зарабатывают десятки миллионов долларов каждый день. Мы не будем разбираться в том, как такие суммы оказались у Мельничука, мы просто сравним их с теми скромными средствами, которыми сейчас располагает наше государство.Нужно отметить, что после обнародования декларации Мельничук автоматически (резко и неожиданно) ворвался в первую двадцатку богатейших людей планеты по версии издания Форбс. Удивительно, не правда ли? Учитывая тот факт, что в этой двадцатке находятся самые известные люди планеты – арабские шейхи, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и остальные, а ведь еще вчера господин Мельничук казался нам мелкой сошкой. Наша обнищавшая держава дала всем международным СМИ новую тему для скандала! Если триллион гривен Мельничука окажется правдой, этот господин займет 12-е место в рейтинге Форбс.Многие украинские, а также мировые СМИ уже успели обнародовать декларацию Мельничука в «сравнении». Финансист Джордж Сорос, которого считают одним из богатейших людей планеты, сегодня будет завидовать Мельничуку и плакать – в прошлом году доход финансиста составил меньше 25 миллиардов, и сейчас в списке Форбс Сорос отброшен на далекое 28 место, но то ли дело Мельничук! Журналисты также подсчитали, что доход экс-командира «Айдара» в два раза превысил золотовалютные резервы Украины – по состоянию на сентябрь текущего года они достигали всего четырнадцати с половиной миллиардов.Впрочем, некоторые украинские СМИ уже предположили, что Мельничук мог допустить грубейшую ошибку в декларации и приписал себе лишние нули. Возможно, Мельничук просто пошутил и таким способом решил привлечь к себе внимание прессы. Теперь остается дождаться комментариев от самого Мельничука – что он захочет сказать о своем многомиллиардном состоянии. Мы с нетерпением ждем от него пояснений, но надеемся, что он не окажется новым украинским Корейко.