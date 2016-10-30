Жебривский задекларировал бриллианты, акции и земельные участки

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации задекларировал свои доходы и имущество, передает replyua.net со ссылкой на «Новости Донбасса».
У Павла Жебривского много недвижимости и земли в собственности: он владеет сразу тремя земельными участками под Житомиром общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров, одним земельным участком в Киеве площадью тысяча квадратных метров, жилым домом в столице площадью почти 900 квадратных метров, а также двумя авто – Лексусом (записан на супругу) и стареньким ВАЗ 1993 года. Также у Жебривского имеются большой гараж, дорогие часы (больше 50 тысяч гривен), ювелирные украшения, принадлежащие его супруге. Стоимость драгоценностей Жебривский оценил в 81 тысячу гривен.
Более того, огромный доход Жебривскому приносит его собственное предприятие «Ян», и он владеет 100 процентами корпоративных прав на него. Супруга Павла в прошлом году заработала в этой компании 280 тысяч гривен. Также в декларации Жебривский указал, что владеет несколькими сотнями акций иностранной компании F.I & P. Holdings Limited.
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