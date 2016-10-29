Задержана жена террориста ДНР, который есть в базе центра Миротворец

Террорист Александр Водолазский уехал с семьей в Луганск. Пособница террориста, его жена Марина Водолазская решила съездить с оккупированной территории в украинский город Лисичанск, где и была задержана украинскими пограничниками с несовершеннолетним ребенком, информирует replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Мирослава Олешко.
«Причиной задержания стало нахождение Водолозского в базе Миротворца, позже был проведен обыск жены террориста, у которой нашли наркотики. Служба Безопасности Украины дала шанс боевику: приехать с повинной и покаяться за предательство Украины и украинского народа. Жене боевика светит срок от 8 лет за перевозку наркотиков и 110 ст. – государственная измена. В процессе длительных телефонных переговоров, удалось достигнуть соглашения о передаче несовершеннолетнего ребенка матери задержанной женщины, проживающей на территории Украины», – рассказал Мирослав Олешко.
Сам Александр Водолазский вместо того, чтобы предстать перед украиснким судом решил пожаловаться на Украину и сайт Миротворец другим террористам. Сепаратисты-предатели думают, что все просто так, думают, что все игра и безнаказанное зарабатывание денег, что им все простят, резюмировал блогер.
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