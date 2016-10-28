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Вакарчук: за 25 лет чиновникам и депутатам очень повезло

Вакарчук: за 25 лет чиновникам и депутатам очень повезло
Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», на своей странице в Твиттере сегодня прокомментировал обнародованные декларации о доходах украинских депутатов и чиновников, информирует replyua.net.

Музыкант считает, что все 25 лет независимости Украины депутаты и чиновники жили в совсем другой реальности, нежели простые украинцы. «Просмотрев декларации некоторых депутатов и чиновников, понимаешь, что четверть века, за все время независимости Украины, эти люди жили совершенно иначе, нежели народ. Повезло, наверно», пишет Вакарчук. Как всегда, под постом музыканта сразу появилось множество комментариев – поклонники Вакарчука никогда не оставляют без внимания его высказывания.

Большинство пользователей отметили, что заслужили таких чиновников и депутатов, ведь они их сами выбирали. «Около 80 процентов того, что было напечатано, давно всем известно, но, несмотря на это, люди не меняют своего выбора, и это наш стыд», написал один из подписчиков. Кто-то также подчеркнул, что большинство украинцев ненавидят тех, кого выбрали, но при этом мечтают оказаться на их местах и дико завидуют.

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