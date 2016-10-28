О чем недосказал Гройсман французским инвесторам?

Как передает replyua.net, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями французского бизнеса в Париже в призвал бизнесменов инвестировать в Украину.
Владимир Гройсман предложил активно инвестировать в Украину, получать прибыль и быть успешными, взамен правительство Украины гарантирует всяческую поддержку бизнесу, подчеркнул премьер.
Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский считает, что Владимир Гройсман не все сказал бизнесменам. Он забыл добавить, что деньги инвесторам придется держать дома в мешках, потому что даже премьер-министр не доверяет украинским банкам и складирует свои миллионы в наличных купюрах. У Гройсмана наличными, напоминает блогер, боле двух миллионов в гривнах и 800 тысяч долларов.
«Вообще, опубликованные декларации чиновников – это самый правдивый и честный показатель инвестиционного климата в стране. Все эти миллионы в наличке – дикость для западного мира, где в нале свои сбережения не хранят даже разнорабочие. Я даже не говорю сейчас о происхождении этих денег. Сам факт того, что они хранятся в матрасах и кладовках – это XVIII век», – резюмировал Денис Казанский.
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