Эксперт: кризис отопительного сезона в этом году не так страшен, как в 90-е

Иван Плачков, бывший министр энергетики Украины, считает, что кризис в этом отопительном сезоне страна легко преодолеет, и он сильно отличается от ситуации, которая наблюдалась в 90-е годы. Как сообщает replyua.net, об этом Плачков заявил в эфире программы «Право на власть». По словам бывшего министра, в девяностые годы отопительный сезон всегда был под угрозой срыва, и даже создавались специальные межведомственные комиссии, в которые входили министры.
«Государственная машина всегда вмешивалась в процесс, решала вопросы и занималась экономией. Заместители глав администраций делали графики очередных отключений, все было организовано, и ответственность за это брали на себя вице-премьер и премьер. Однако в этом году такой организованности у властей не наблюдается, но это организационное начало всегда можно создать, и сейчас ситуация намного проще, чем в девяностые», подчеркнул Плачков.
Также он отметил, что сложная ситуация наблюдалась в позапрошлом году, но все проблемы можно урегулировать, подключив к их решению МВД, СБУ, Генеральную прокуратуру и даже министров.
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